Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 20 Nisan Pazartesi günü sahasında oynayacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, antrenör Mustafa Aksoy yönetimindeki antrenmanda futbolcular pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.
İdmanı kulüp başkanı Memik Yılmaz da izledi.
Kırmızı siyahlı ekip, maçın hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK Kayserispor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
