Gaziantep FK, Kocaelispor'a 2-0 yenildi; Orhan Ak 'atamayana atarlar' dedi - Son Dakika
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Gaziantep FK, Kocaelispor'a 2-0 yenildi; Orhan Ak 'atamayana atarlar' dedi

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Gaziantep FK, Kocaelispor\'a 2-0 yenildi; Orhan Ak \'atamayana atarlar\' dedi
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 2-0 yenildi. Teknik Direktör Orhan Ak, maç sonrası 'atamayana atarlar hikayesi yaşandığını', kötü golden sonra oyuncuların kırıldığını ve bunun kendilerine yakışmadığını söyledi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, Kocaelispor maçının ardından, "Bu akşam futbolda atamayan atarlar hikayesi yaşandı. Çok kötü yenen golden sonra oyuncular kırılma yaşadı. Bize hiç yakışmadı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanda Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, açıklamalarda bulundu. Takımın başında çıktığı üçüncü maçta ilk mağlubiyetini alan Ak, "Çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Bu kadar iyi bir 45 hatta 60 dakika. Atamadığımız goller var. Maalesef bugün atamayana atarlar hikayesi yaşandı. Çok üzgünüz. Buradan çıkaracağımız çok dersler var. Maçta her anı yaşamanız lazım. Yediğimiz kötü bir gol, ardından geçiş golü yedik. İlk golden son çok kırıldık. O süreç bize hiç yakışmadı. Şimdi Milli takım arası var. Eksiklerimizi tamamlayıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Riskleri almak zorundaydık"

Oyuncu değişikliklerinde ofansif seçimlerini ve maçtaki kırılma anını da açıklayan Orhan Ak, "1-0'dan sonra Kocaelispor'un yaslanacağını tahmin ediyorduk, geçiş oyununa dönecekti. Biz de orada daha güçlü ve ofansif oyuncuları sokmalıydık ki 1-1'i yakalayabilelim. Nitekim öyle de oldu. Biz de ofansif oyuncular sokmak ve o riskleri almak zorundaydık. İkinci gol de çok ekstra bir vuruştu. O riskleri aldık ama bulamadık, değerlendiremedik. Aslında bizim için 1-0'dan sonra reaksiyon vermek zorundaydık. Çünkü orada kırılmalar oldu ama bu şekilde olmaması lazımdı. Çok kötü yenilen bir golden sonra oyuncular kırılmayı yaşadı. Ama bizim en büyük gücümüz konsantrasyon. Bunu da olağan üstü yaşamamız lazım. Böyle maçlarda normal, sıradan konsantrasyonla maça çıkmamanız lazım. Belki bunları yaşamak belki diğer maçlar için ders çıkarılması gereken zamanlardır. Önümüzde uzun bir maraton var. Bundan sonra yoğun bir şekilde çalışıp özellikle bunları da yaşamamak için çözüm bulacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigGaziantep FKKocaelisporOrhan AkFutbolSporSon Dakika

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