Gaziantep FK, Kocaelispor'u 2-0 geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Gaziantep FK, Kocaelispor'u 2-0 geçti

Gaziantep FK, Kocaelispor\'u 2-0 geçti
14.09.2025 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burak Yılmaz, oyuncularının daha iyi performans sergilemesini bekliyor ve galibiyet sevindirici.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 2-0 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, "İnşallah oyuncularımız daha iyi oynayacak ve hak ettiğimiz yere geleceğiz." dedi.

Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kocaelispor'un lige kötü başlamasından dolayı agresif ve katı savunma ile oynayacağını bildiklerini ve buna göre hamle yaptıklarını söyledi.

Bugün takımının istediği oyunun altında kalsa da galibiyeti almayı bildiğini belirten Yılmaz, "İlk yarı 3-0 içeri girebilirdik ama sakin kaldık, 0-0 bitti ilk yarı. Küçük bir oyuncu değişikliği yaptık ve istediğimiz galibiyeti aldık." diye konuştu.

Final paslarıyla ilgili daha fazla çalışacaklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Eğer ki final paslarında başarılı olsaydık belki de 5-6 olurdu. Futbol kaçırılan goller ve yapılan hatalarla güzeldir. İnşallah oyuncularımız daha iyi oynayacak ve hak ettiğimiz yere geleceğiz. Kocaelispor'un oyunu için de kötü bir oyun dememek lazım, biz oyuna cesaretli başladık ve cesaretli bitirdik. Önde bire bir baskı ile sürdürdük. Son 10 dakika 2-0'ı bulunca farklı bir düzene geçtik. Onların oyunundan ziyade biz öz güvenli ve cesaretliydik."

Yılmaz, Gençlerbirliği maçına göre daha fazla ilgi gösterdikleri için taraftara teşekkür ederek, bu desteğin daha da artmasını beklediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Gaziantep FK, Burak Yılmaz, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Kocaelispor'u 2-0 geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu müjdeledi: 17 bin sağlık personeli ataması yapılacak Bakan Memişoğlu müjdeledi: 17 bin sağlık personeli ataması yapılacak
“Borcum var“ diyerek ateşe verdiği evde hayatını kaybetti "Borcum var" diyerek ateşe verdiği evde hayatını kaybetti
Özel meydan okumuştu, Gürsel Tekin il binasından erkenden ayrıldı Özel meydan okumuştu, Gürsel Tekin il binasından erkenden ayrıldı
Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı
Göçük altında kalan iki işçiden biri 25 saat sonra kurtarıldı Göçük altında kalan iki işçiden biri 25 saat sonra kurtarıldı
Eski eşini eşarpla boğarak öldüren caninin ifadesi çıldırttı Eski eşini eşarpla boğarak öldüren caninin ifadesi çıldırttı

21:13
Canlı Skor Takip: Türkiye-Almanya
Canlı Skor Takip: Türkiye-Almanya
21:02
Kadıköy’de olaylı derbi Fenerbahçe’nin
Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin
20:17
Sadece dua edildiğinde akıyor, herkes bu suda şifa arıyor
Sadece dua edildiğinde akıyor, herkes bu suda şifa arıyor
19:01
Özgür Özel AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çattı
Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı
18:42
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı
Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
18:39
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 22:22:24. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep FK, Kocaelispor'u 2-0 geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.