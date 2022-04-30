Gaziantep FK, ligde 5 maçtır galibiyete hasret - Son Dakika
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Gaziantep FK, ligde 5 maçtır galibiyete hasret

30.04.2022 10:13
Gaziantep FK, ligde 5 maçtır galibiyete hasret

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2 mağlup olan Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 5 maça yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2 mağlup olan Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 5 maça yükseldi.

Son olarak taraftarı önünde Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, ardından çıktığı beş maçta da sahadan galibiyetle ayrılamadı.

Ligin 31. haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 kaybeden Gaziantep temsilcisi, sonraki hafta evinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kalırken, İttifak Holding Konyaspor'a rakip sahada 4-1 yenildi.

İzmir ekibi Göztepe ile evinde 1-1 berabere kalan kırmız-siyahlı ekip, dün de Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2 yenildi ve galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Deplasmanda sadece 1 galibiyet aldı

Güneydoğu Anadolu temsilcisi, bu sezon dış sahada oynadığı 18 karşılaşmada sadece 6 puan alabildi.

Bu maçlarda 1 galibiyet 3 beraberlik 14 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK, deplasmandaki tek galibiyetini ise ligin ilk yarısının son haftasında Çaykur Rizespor'a karşı 1-0'lık sonuçla aldı.

Bu maçlarda rakip ağlara 13 gol bırakan Gaziantep temsilcisi kalesinde ise 36 gole engel olamadı.

Gaziantep FK kritik maçlar oynayacak

Kırmızı-siyahlı ekip, ligin 36. haftasında 6 Mayıs Cuma günü evinde Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.

Sonraki haftalarda Aytemiz Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile mücadele edecek olan Gaziantep FK, 42 puanla 16. sıraya geriledi.

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Kaynak: AA

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