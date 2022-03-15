Gaziantep FK, ligde 6 maçtır galibiyete hasret - Son Dakika
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Gaziantep FK, ligde 6 maçtır galibiyete hasret

15.03.2022 09:23
Gaziantep FK, ligde 6 maçtır galibiyete hasret

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında GZT Giresunspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında GZT Giresunspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.

Son olarak Demir Grup Sivasspor'u 5-1 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, ardından çıktığı altı maçta da sahadan galibiyetle ayrılamadı.

Ligin 25. haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-0 kaybeden Gaziantep temsilcisi, sonraki hafta evinde Adana Demirspor'a 3-0 yenilirken, Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

İzmir ekibi Altay'a deplasmanda 3-2 yenilen kırmız-siyahlı ekip, sonraki hafta evinde Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.

Dün de GZT Giresunspor'a rakip sahada 2-1 yenilen Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Deplasmanda sadece 1 galibiyet aldı

Güneydoğu Anadolu temsilcisi, bu sezon dış sahada oynadığı 15 karşılaşmada sadece 6 puan alabildi.

Bu maçlarda 1 galibiyet 3 beraberlik 11 mağlubiyet alan Gaziantep FK, deplasmandaki tek galibiyetini ise ligin ilk yarısının son haftasında Çaykur Rizespor'a karşı 1-0'lık sonuçla aldı.

Gaziantep FK zorlu virajda

Kırmızı-siyahlı ekip, ligin 30. haftasında 20 Mart Pazar günü evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

Sonraki haftalarda Kasımpaşa, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor ile mücadele edecek olan Gaziantep FK, 37 puanla puan cetvelinde 14. sıraya geriledi.

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Gaziantep FK maçının ardından Gaziantep FK maçının ardından Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, ligde 6 maçtır galibiyete hasret - Son Dakika


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