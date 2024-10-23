Gaziantep FK Maç Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, geniş alanda çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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