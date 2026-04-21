Gaziantep FK, Mirel Radoi ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Rumen teknik direktör Mirel Radoi ile prensipte anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktörlük görevi için Romanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Sayın Mirel Radoi ve ekibi, yönetimimizle ileri görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir." ifadeleri yer aldı.