Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Surinamlı stoper Myenty Abena'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova'da forma giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Abena'nın kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.
Açıklamada, "Myenty Abena'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Myenty Abena'yı transfer etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?