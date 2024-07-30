Gaziantep FK, Nijeryalı sol bek Stephen Bitok ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Gaziantep FK, Nijeryalı sol bek Stephen Bitok ile sözleşme imzaladı

Gaziantep Futbol Kulübü, Macaristan'ın Diosgyor takımında forma giyen Nijeryalı sol bek Stephen Bitok ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni transfer, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. 23 yaşındaki Bitok, güçlü fiziği, hızı ve hücumdaki skor katkılarıyla dikkat çekiyor.

30.07.2024 17:31
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Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Diosgyor forması giyen Nijeryalı sol bek Godfrey Stephen Bitok ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Macaristan'ın Diosgyor takımında forma giyen Nijeryalı 23 yaşındaki sol bek Stephen Bitok ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni transfer Bitok, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı.

Nijerya'nın Jos kentinde dünyaya gelen Stephen, futbola ülkesi takımlarından Gee-Lec takımında başladı. 2020 yılında Isloch'a transfer olan Stephan, 2021 yılında Jagiellonia'ya, 2022 yılında ise Dinamo Tbilisi'ye transfer oldu. Bitok, son olarak 2023 yılında Diosgyor formasını terletti. 1.85 cm boyundaki genç sol bek, güçlü fiziği, hızı ve hücumdaki skor katkılarıyla öne çıkıyor. Kariyerinde toplam 133 resmi karşılaşmaya çıkan Bitok, 9 gol atıp 19 da asist yapma başarısı gösterdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, Nijeryalı sol bek Stephen Bitok ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

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