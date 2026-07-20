Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mirel Radoi yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.
Güneydoğu temsilcisi, akşamki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK'nın Belgrad Kampı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?