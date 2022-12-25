Gaziantep FK-Beşiktaş maçı öncesi ilginç olay! Deneyimli kalecisi koridorda sarı kart gördü - Son Dakika
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Gaziantep FK-Beşiktaş maçı öncesi ilginç olay! Deneyimli kalecisi koridorda sarı kart gördü

25.12.2022 16:39
Gaziantep FK-Beşiktaş maçı öncesi ilginç olay! Deneyimli kalecisi koridorda sarı kart gördü

Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç, Beşiktaş maçına sarı kartlı başladı. Şortunun altına farklı renkte tayt giyen Günay, hakemin uyarısını dikkate almayınca henüz sahaya bile adım atmadan koridorda sarı kart gördü.

Gaziantep FK'da Güney Güvenç, maç başlamadan sarı kart gördü. Tünelde hakemin uyarısını dinlemeyen Günay, maça sarı kartla başladı.

HAKEMİ DİNLEMEDİ

Günay Güvenç, maç öncesi şortunun altına farklı renkte tayt giyince hakem Atilla Karaoğlan değiştirmesini istedi. Günay Güvenç bu talebe karşı çıkıp tepki gösterdiği için sarı kart gördü. Günay Güvenç daha sonra taytını değiştirdi.

BEŞİKTAŞ'TA ÇIKIŞ YAPTI

31 yaşındaki Günay Güvenç, Türk futboluna kendisini Beşiktaş formasıyla tanıtmıştı. 2013'te Beşiktaş'a imza atan Günay, 2016'da bonservisiyle Göztepe'ye transfer olmuştu.

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SON DAKİKA: Gaziantep FK-Beşiktaş maçı öncesi ilginç olay! Deneyimli kalecisi koridorda sarı kart gördü - Son Dakika
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