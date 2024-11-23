Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Oğuz Kağan Çalışır
Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul Ersoy, M'Bakata, Arda Kızıldağ, Ndiaye (Dk. 84 Mandouki), Sorescu, Kozlowski (Dk. 84 Ogün Özçiçek), Maxim (Dk. 89 Furkan Soyalp), Mustafa Eskihellaç, Halil Dervişoğlu (Dk. 70 Okereke), Lungoyi (Dk. 89 Kenan Kodro)
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Lima, Opoku, Hamza Güreler, Duarte, Berkay Özcan (Dk. 45 Kemen), Berat Özdemir (Dk. 45 Crespo), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 45 Pelkas), Serdar Gürler (Dk. 77 Keny), Deniz Türüç (Dk. 32 Figueiredo) Piatek
Sarı kartlar: Dk. 58 Kozlowski, Dk. 90+5 Okereke (Gaziantep FK), Dk. 71 Piatek (RAMS Başakşehir)
Goller: Dk. 27 Kozlowski, Dk. 45+3 Sorescu, Dk.75 Okereke (Gaziantep FK)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 3-0 yendi.
59. dakikada Lungoyi'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa bekletmeden vuran Maxim'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.
75. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Lungoyi'nin gönderdiği pasla buluşan Okereke'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.
Gaziantep FK, sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, RAMS Başakşehir'i 3-0 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?