Gaziantep FK, Rizespor'u 1-0 Geçti
Gaziantep FK, Rizespor'u 1-0 Geçti

13.04.2026 21:13
Trendyol Süper Lig 29. haftasında Gaziantep, Rizespor'u 23. dakikada Bayo'nun golüyle önde tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde sol çaprazda topu önünde bulan Bayo'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

26. dakikada ceza sahasının dışından sol taraftan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Laçi'nin vuruşunda top barajdan geri döndü.

Hakemler: Ozan Ergün, Süleyman Özay, Murat Ergin Gözütok

Çaykur Rizespor: Fofona, Mithat Pala, Attila Mocsi, Samet Akaydin, Sagnan, Taylan Antalyalı, Augusto, Olawoyin, Qazim Laçi, Mihaila, Ali Sowe

Yedekler: Erdem Canpolat, Papanikolaou, Halil Dervişoğlu, Mebude, Buljubasic, Pierrot, Taha Şahin, Emir Ortakaya, Furkan Orak, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Tayyip Talha Sanuç, Myenty Abena, Luis Perez, Melih Kabasakal, Drissa Camara, Lungoyi, Kacper Kozlowski, Alexandru Maxim, Mohamed Bayo

Yedekler: Arda Kızıldağ, Mujakic, Victor Gidado, Karamba Gassama, Deian Sorescu, Yusuf Kabadayı, Denis Draguş, Burak Bozan, Muhammet Akmelek

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Gol: Mohamed Bayo (dk. 23) (Gaziantep FK)

Sarı kart: Perez (Gaziantep FK) - RİZE

Kaynak: İHA

