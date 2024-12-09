Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emrah Ünal, Ali Can Alp
Gaziantep FK: Dioudis, Arda Kızıldağ, Bruno, MBakata, Ndiaye, Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Lungoyi, Halil Dervişoğlu, Okereke
Çaykur Rizespor: Grbic, Mithat Pala, Alikulov, Mocsi, Taha Şahin, Olawoyin, Hadziahmetovic, Akintola, Varesanovic, Ghezzal, Sowe
Gol: Dk. 4 Okereke (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 10 Ndiaye, Dk. 33 Ogün Özçiçek, Dk. 45+4 Halil Dervişoğlu (Gaziantep FK)
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 1-0 tamamlandı.
3. dakikada Ndiaye'nin uzak mesafeden aşırtma vuruşunda, kaleci Grbic topu kornere gönderdi.
4. dakikada Gaziantep FK 1-0 öne geçti. Lungoyi'nin kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Okereke'nin kafa vuruşunda, top üst direğe de çarparak ağlarla buluştu.
10. dakikada Ndiaye'nin ara pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Grbic uzaklaştırdı.
41. dakikada Ghezzal'ın sağdan ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Varesanovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Dioudis'te kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Rizespor'u 1-0 Önde Tamamladı - Son Dakika
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