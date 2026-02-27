Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve top kapma organizasyonlarının ardından taktik çalıştı.
Kırmızı siyahlı ekip, Samsunspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayarak Samsun'a gidecek.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK Samsunspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?