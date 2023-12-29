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Gaziantep FK, Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Gaziantep FK, Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk edeceği Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Marius Sumudica'nın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı antrenman, antrenör Cristian Petre yönetiminde gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 saat süren antrenmanda koordinasyon çalışmaları yapıldı. Gaziantep FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Gaziantep FK, Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı
29.12.2023 - 21:03,
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü konuk edeceği Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarına 5 günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica'nın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı ve antrenör Cristian Petre yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Antrenmanda koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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