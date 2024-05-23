Gaziantep FK, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde geniş alanda çift kale maç gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep'teki hazırlıklarını tamamlayacak.