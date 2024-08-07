Gaziantep FK, Sipay Bodrum FK maçı hazırlıklarına devam ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile 12 Ağustos Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın Kalyon Stadı'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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