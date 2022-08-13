Bu arada Kulüp Başkanı Cevdet Akınal, Socios.com iş birliğiyle düzenlenen ankette 2021-2022 sezonunun en iyi futbolcusu seçilen Alexandru Maxim 'e ödül verdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman bir saat 10 dakika sürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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