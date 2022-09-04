Gaziantep FK, Galatasaray maçına hazır - Son Dakika
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Gaziantep FK, Galatasaray maçına hazır

04.09.2022 12:06
Gaziantep FK, Galatasaray maçına hazır

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın konuk olacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın konuk olacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleşen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve şut çalışmalarıyla başlayan antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı takım, bugün karşılaşmanın yapılacağı İstanbul'a gidecek.

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Kaynak: AA

Gaziantep FK, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Galatasaray maçına hazır - Son Dakika

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