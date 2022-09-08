Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.
Ligin 5. haftasındaki Galatasaray karşılaşmasında forma giyen futbolcuların takımdan ayrı çalıştığı antrenmanda, diğer futbolcular ise koordinasyon çalışması ve çift kale maç yaptı.
Kırmızı-siyahlı takım, yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika