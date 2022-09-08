Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı

08.09.2022 00:04
Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.

Ligin 5. haftasındaki Galatasaray karşılaşmasında forma giyen futbolcuların takımdan ayrı çalıştığı antrenmanda, diğer futbolcular ise koordinasyon çalışması ve çift kale maç yaptı.

Kırmızı-siyahlı takım, yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

YORUMLAR
500
Gaziantep FK, Ümraniyespor'la Hatay'da karşılaşacak Gaziantep FK, Ümraniyespor'la Hatay'da karşılaşacak
Kaynak: AA

Gaziantep FK, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:56 Fatih Terim'e sürpriz teklif! İmparator'un vereceği yanıt merak konusu oldu
23:21 Galatasaray'da transfer bitmiyor! Milot Rashica açıklaması da geldi
23:02 iPhone 14 dahil çok sayıda yeni ürününü tanıtan Apple eski ürünlere zam yaptı
22:56 Galatasaray'dan 3. KAP bildirimi! Mathias Ross Jensen açıklandı
22:48 iPhone 14'ün Türkiye fiyatı dudak uçuklattı! 57 bin lirayı buluyor
22:36 Galatasaray'ın bombaları son bulmuyor! Yusuf Demir de KAP'a bildirildi
22:34 Çocuktan Al Haberi'nin fenomen miniği Ebrar kocaman kız oldu! Değişimi görenleri şaşırttı
22:25 Galatasaray'dan sürpriz transfer! Juan Mata da geliyor
22:14 Çatışmalar yeniden alevlendi! Rus güçleri Donetsk bölgesindeki hastaneye saldırdı
21:51 Mersin'in Gülnar ilçesindeki yangın saatlerdir devam ediyor! Alevler D-400 karayolu ve Silifke'ye kadar büyüdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 00:04:37. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement