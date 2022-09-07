Gaziantep FK, Ümraniyespor'la Hatay'da karşılaşacak - Son Dakika
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Gaziantep FK, Ümraniyespor'la Hatay'da karşılaşacak

07.09.2022 17:15
Gaziantep FK, Ümraniyespor'la Hatay'da karşılaşacak

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında konuk edeceği HangiKredi Ümraniyespor'la Hatay'da karşı karşıya gelecek.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında konuk edeceği HangiKredi Ümraniyespor'la Hatay'da karşı karşıya gelecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kalyon Stadyumu'nda mayıs ayında başlanan saha zemini yenileme işlemlerine devam edildiği belirtildi.

Zeminin henüz hazır olmadığı ve mevcut şartların sporcu sağlığı açısından sorun yaratabileceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir kez daha milli takımımızı Gaziantep'te ağırlayacak olmanın getirdiği sorumlulukla, Süper Lig'in 6. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağımız karşılaşmanın pazar günü saat 20.00'de Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanması kararlaştırılmıştır. Taraftarlarımızdan yaşanan bu süreçten dolayı özür diliyoruz. Kombine kart ve loca satın alan taraftarlarımızın biletleri Hatay'da da geçerli olacaktır."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, Ümraniyespor'la Hatay'da karşılaşacak - Son Dakika

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