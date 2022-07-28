Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

28.07.2022 21:23
Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde gruplar halinde yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Gaziantep FK, Süper Lig'in ilk haftasında 6 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Gaziantep FK, Erol Bulut, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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