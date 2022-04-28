Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak - Son Dakika
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Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

28.04.2022 10:15
Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe'yle karşı karşıya gelecek.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe'yle karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 34 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik, 14 mağlubiyet alarak 42 puan topladı.

Ligde 4 maçtır galip gelemeyen ve puan cetvelinde 15. sırada bulunan Gaziantep FK, rakibi Fenerbahçe'yi yenip kötü gidişe son vermek istiyor.

Takımda sakatlığı bulunan Steven Caulker ve Torgeir Borven ile kart cezalısı Recep Niyaz yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Deplasmanda 1 galibiyeti var

Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda taraftarını hayal kırıklığına uğrattı ve sadece Çaykur Rizespor'u mağlup edebildi.

Güneydoğu ekibi, dış sahada çıktığı 17 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi aldı.

Bu müsabakalarda rakip fileleri 11 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 33 gol gördü.

Süper Lig'de 6. randevu

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 6. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Gaziantep ekibinin Süper Lig'e ilk kez yükseldiği 2019-2020 sezonundan bu yana 5 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 3'ünü Fenerbahçe, 2'sini ise Gaziantep FK kazandı.

Söz konusu maçlarda sarı-lacivertli takım 13 kez fileleri havalandırdı, Gaziantep temsilcisi ise 6 gol kaydetti.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma Gaziantep FK'nin 3-2 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak - Son Dakika


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