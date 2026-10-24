Gaziantep FK, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Erzurumspor FK'ye 3-1 yenildi

Gaziantep FK, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Erzurumspor FK'ye 3-1 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, sahasında Erzurumspor FK'ye 3-1 yenildi. Erzurumspor FK'nın golleri Cardoso, Gerxhaliu ve Giorbelidze'den gelirken Gaziantep FK'nın tek golünü Kerim Çalhanoğlu attı.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Melek Dakan, Furkan Ürün, Özcan Sultanoğlu
Gaziantep FK: Tobiasz, Luis Perez, Abena (Dk. 46 Arda Kızıldağ-Dk. 58 Sabahattin Destici), Sylla, Kerim Çalhanoğlu, Sorescu, Camara (Dk. 79 Halil Dervişoğlu), Bacuna (Dk. 74 Gassama), Kozlowski, Maxim, Stewart (Dk. 46 Serdar Dursun)
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu (Dk. 27 Yakup Kırtay), Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez (Dk. 83 Kerk), Cardoso (Dk. 76 Mustafa Fettahoğlu), Eren Tozlu (Dk. 76 Diabate)
Goller: Dk. 52 Cardoso, Dk. 64 Gerxhaliu, 90+3 Giorbelidze (Erzurumspor FK), Dk. 70 Kerim Çalhanoğlu (Gaziantep FK),
Sarı kartlar: Dk. 40 Abena, Dk. 86 Kozlowski (Gaziantep FK)
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki maçta Erzurumspor FK, deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yendi.
52. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Eren Tozlu'nun ara pasında topu önünde bulan Cardoso'nun yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
57. dakikada Gaziantep FK'nin sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Maxim'in topuk pasında topu önünde bulan Sorescu'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağa sahip olarak gole izin vermedi.
64. dakikada Erzurumspor FK, farkı 2'ye çıkardı. Cordoso'nun sol kanattan kullandığı kornerde savunmadan dönen topu kontrol eden Eren Tozlu'nun ceza sahasına ortasında iyi yükselen Gerxhaliu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2
70. dakikada Gaziantep FK, farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Kozlowski'nin pasında topu önünde bulan Camara, ara pasıyla Kerim Çalhanoğlu'nu gördü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak, savunmaya da çarparak filelere gitti: 1-2
90+3. dakikada Erzurumspor FK üçüncü golü attı. Mustafa Fettahoğlu'nun sağdan ortasında kale sahasında topla buluşan Giorbelidze, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-3
Erzurumspor FK, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.
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