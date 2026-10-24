Gaziantep FK, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Erzurumspor FK'ye 3-1 yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep FK, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Erzurumspor FK'ye 3-1 yenildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, sahasında Erzurumspor FK'ye 3-1 yenildi. Erzurumspor FK'nın golleri Cardoso, Gerxhaliu ve Giorbelidze'den gelirken Gaziantep FK'nın tek golünü Kerim Çalhanoğlu attı.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Melek Dakan, Furkan Ürün, Özcan Sultanoğlu

Gaziantep FK: Tobiasz, Luis Perez, Abena (Dk. 46 Arda Kızıldağ-Dk. 58 Sabahattin Destici), Sylla, Kerim Çalhanoğlu, Sorescu, Camara (Dk. 79 Halil Dervişoğlu), Bacuna (Dk. 74 Gassama), Kozlowski, Maxim, Stewart (Dk. 46 Serdar Dursun)

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu (Dk. 27 Yakup Kırtay), Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez (Dk. 83 Kerk), Cardoso (Dk. 76 Mustafa Fettahoğlu), Eren Tozlu (Dk. 76 Diabate)

Goller: Dk. 52 Cardoso, Dk. 64 Gerxhaliu, 90+3 Giorbelidze (Erzurumspor FK), Dk. 70 Kerim Çalhanoğlu (Gaziantep FK),

Sarı kartlar: Dk. 40 Abena, Dk. 86 Kozlowski (Gaziantep FK)

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki maçta Erzurumspor FK, deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yendi.

52. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Eren Tozlu'nun ara pasında topu önünde bulan Cardoso'nun yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

57. dakikada Gaziantep FK'nin sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Maxim'in topuk pasında topu önünde bulan Sorescu'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağa sahip olarak gole izin vermedi.

64. dakikada Erzurumspor FK, farkı 2'ye çıkardı. Cordoso'nun sol kanattan kullandığı kornerde savunmadan dönen topu kontrol eden Eren Tozlu'nun ceza sahasına ortasında iyi yükselen Gerxhaliu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

70. dakikada Gaziantep FK, farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Kozlowski'nin pasında topu önünde bulan Camara, ara pasıyla Kerim Çalhanoğlu'nu gördü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak, savunmaya da çarparak filelere gitti: 1-2

90+3. dakikada Erzurumspor FK üçüncü golü attı. Mustafa Fettahoğlu'nun sağdan ortasında kale sahasında topla buluşan Giorbelidze, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-3

Erzurumspor FK, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigErzurumspor KulübüKerim ÇalhanoğluGaziantep FKSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Ronaldo 2 gol attı, 1’i sayıldı 1000 gol için geri sayım başladı Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
Marketlerde tepki çeken uygulamaya son Belediye devreye girdi Marketlerde tepki çeken uygulamaya son! Belediye devreye girdi
Görüntü Türkiye’den Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3’üncü kattan düştü Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3'üncü kattan düştü
O eski görüntülerinden eser yok İşte tahliye olan İzzet Yıldızhan’ın hali O eski görüntülerinden eser yok! İşte tahliye olan İzzet Yıldızhan'ın hali
18:02
Pezeşkiyan geçici anlaşmanın çöküşünü ABD’ye bağladı, müzakereye dönüş çağrısı yaptı
Pezeşkiyan geçici anlaşmanın çöküşünü ABD'ye bağladı, müzakereye dönüş çağrısı yaptı
17:29
Cehennem Melekleri davasında karar Arabacı’ya ağır ceza
Cehennem Melekleri davasında karar! Arabacı'ya ağır ceza
17:22
Kasımpaşa, Benedyczak’ın golüyle Eyüpspor’u devirdi
Kasımpaşa, Benedyczak'ın golüyle Eyüpspor'u devirdi
16:52
İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı
İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga! Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı
16:45
Fenerbahçe’ye kabus olan Aston Villa, City’ye de acımadı
Fenerbahçe'ye kabus olan Aston Villa, City'ye de acımadı
16:40
Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 18:48:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Gaziantep FK, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Erzurumspor FK'ye 3-1 yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei