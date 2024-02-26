Gaziantep FK, Teknik Direktör Marius Sumudica ile Yola Devam Kararı Aldı - Son Dakika
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Gaziantep FK, Teknik Direktör Marius Sumudica ile Yola Devam Kararı Aldı

Gaziantep FK, Teknik Direktör Marius Sumudica ile Yola Devam Kararı Aldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yola devam kararı aldı. Yönetim kurulu, takımın son durumu hakkında görüş alışverişinde bulunarak birlik beraberlik içerisinde zorlu günleri atlatacaklarına dair görüş birliğine vardı.

26.02.2024 22:47  Güncelleme: 22:48
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yola devam kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun bugün gündeme ilişkin bazı konuları görüşmek üzere toplandığı belirtildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Yönetim kurulumuz, uzun süreli görüşmelerin ardından teknik direktörümüz Marius Sumudica ile de bir araya gelerek takımımızın son durumu hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılan görüşmeler neticesinde, kulübümüzün bu zorlu günleri birlik beraberlik içerisinde atlatacağına dair görüş birliğine varılmıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, Teknik Direktör Marius Sumudica ile Yola Devam Kararı Aldı - Son Dakika

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