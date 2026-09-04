Gaziantep FK teknik direktörlük için Orhan Ak ile sezon sonuna kadar anlaştı

Gaziantep FK, teknik direktörlük görevi için Orhan Ak ile anlaşmaya vardı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Orhan Ak, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle kendisini sezon sonuna kadar kulübe bağlayacak sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Orhan Ak'a camiamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.