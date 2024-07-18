Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: Neredeyse Yeniden Bir Takım İnşa Ediyoruz - Son Dakika
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: Neredeyse Yeniden Bir Takım İnşa Ediyoruz

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: Neredeyse Yeniden Bir Takım İnşa Ediyoruz

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve neredeyse yeniden bir takım inşa ettiklerini belirtti. İnan, kamp döneminin verimli geçtiğini ve eksik bölgelere transfer yapacaklarını söyledi.

18.07.2024 14:11
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Neredeyse yeniden bir takım inşa ediyoruz. Geçen seneden 13 oyuncumuz bu sene bizim beraber değiller. Dolayısıyla yeniden bir takım inşa ediyor gibiyiz. Belli başlı bölgelere birkaç tane transferimiz oldu" dedi.

Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde 8 Temmuz'da Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa giren Gaziantep FK günde çift antrenmanla teknik, taktik, kondisyon çalışmaları yaparken, Bolu kampını hazırlık maçıyla tamamladı. Kırmızı-siyahlı ekip, birkaç gün dinlenmenin ardından Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

"Bizim için güzel bir kamp dönemi oldu"

Kampla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Selçuk İnan, verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade erek, "İlk etap bugün itibarıyla bitti. Bizim için güzel bir kamp dönemi oldu. Geçen seneden bizi tanıyan, bilen oyuncularla kamp dönemi geçirdik. Çok eksiğimiz var bildiğiniz üzere ama fiziksel anlamda çok verimli bir kamp geçtiğini düşünüyorum. Şimdi birkaç gün dinlendikten sonra ikinci etap inşallah devam edeceğiz. Yeni gelen arkadaşlarla beraber inşallah en kısa sürede iyi bir takım haline geleceğiz" dedi.

"Hızlı hareket edelim diye de her oyuncuyu almamaya çalışıyoruz"

Takımda eksiklerin olduğunu dile getiren İnan, "Bildiğiniz üzere şu anda transfer yapmak çok da kolay değil. Oyuncuları buraya gelmeye ikna etmek, istedikleri şartları yerine getirmek çok kolay değil. Evet, zor bir transfer dönemi geçiyor. Ancak hızlı hareket edelim diye de her oyuncuyu almamaya çalışıyoruz. Doğru oyuncuları getirmeye çalışıyoruz. Başkanımız, yöneticilerimiz gerçekten çok uğraşıyorlar. Dediğim gibi doğru oyuncular gelecek. Sabırlı olmamız lazım ama eksiğimiz var. Bunları da inşallah yavaş yavaş gidereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Neredeyse yeniden bir takım inşa ediyoruz"

Eksik görülen bölgelere yeni transferler olacağının söyleyen Selçuk İnan, "Neredeyse yeniden bir takım inşa ediyoruz. Geçen seneden 13 oyuncumuz bu sene bizim beraber değiller. Dolayısıyla yeniden bir takım inşa ediyor gibiyiz. Belli başlı bölgelere birkaç tane transferimiz oldu. Tabii eksik gördüğümüz bölgeleri zaten başkanımız, yöneticilerimizle paylaştık. En kısa zamanda inşallah o transferleri de yapacağız" diye konuştu.

Yeni gelen oyuncularla kamp dönemini iyi bir şekilde bitirmeyi hedeflediklerini aktaran İnan, "İlk etapta iki maç yaptık. İkinci etapta da üç hazırlık maçımız var şimdilik. Öyle organize ettik. İkinci etap kampta da inşallah daha fazla oyuncuyla yeni gelen oyuncularla beraber iyi bir şekilde bitireceğiz. Taraftarlarımıza mesaj her zaman var. Sabırlı olsunlar. İçlerini rahat tutsunlar. Sadece desteklesinler, güvensinler. Çünkü bu şehir bunu hak ediyor. Oyuncular da ellerinden geleni yapıyor. Biz de onları mutlu etmek için inşallah iyi bir takım kuracağız" şeklinde konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: Neredeyse Yeniden Bir Takım İnşa Ediyoruz - Son Dakika

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