Gaziantep FK - Trabzonspor Berabere - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gaziantep FK - Trabzonspor Berabere

Gaziantep FK - Trabzonspor Berabere

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Teknik direktörler değerlendirdi.

24.09.2024 03:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ile Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 9 günde üçüncü maçlarını oynadıklarını ve futbolcularının ortaya koyduğu performanstan mutlu olduğunu söyledi. Maç öncesi rakiplerini iyi analiz ettiklerini ve futbolcularının söylediklerini harfiyen sahaya yansıttığını vurgulayan Selçuk İnan, "Oyuncularımı dediklerimizi olduğu gibi sahaya yansıttıkları için mutluyum. Maça iyi başladık ve ilk 45 dakika kurguladığımız gibi oldu. Trabzonspor'un artılarını ve zaaflarını iyi analiz ettik. Merkezde kapacağımız toplar etkili olacaktı ve bunu başardık ama etkili final paslarını atamadık. Zaman zaman önde baskı yaptık ve kazanmak için iyi mücadele ettik. Rakibimizden her anlamda daha iyiydik, iyi mücadele ettik. Bugün 3 puan alamadık belki ama takımım gelecek için beni umutlandırdı" diye konuştu.

ŞENOL GÜNEŞ: MAALESEF 2 PUAN DAHA KAYBETTİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, top kullanmakta ve tempolu oynamakta sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Takım olarak eksiklerini bildiklerini anlatan Şenol Güneş, karşılaşmanın ilk yarısında iyi oyun ortaya koyamadıklarını belirterek, "İkinci yarı biraz daha hız katmaya çalıştık. Bölüm bölüm bunu da yaptık ama çok basit top kayıplarımız oldu ve hücuma giderken arkada açıklar verdik. Olmadık top kayıpları yaptık. Kaybetmeden topu çabuk çevirmemiz gerekiyor ama yapamadık. Bu da oyun üstünlüğünü ortaya koyamamamıza neden oldu. İkinci yarı pozisyon bulmuş olsak da bizim için yeterli değil. Daha istekli ve doğru oynamamız gerekiyor. Maalesef 2 puan daha kaybettik. Takım olarak fiziksel olarak istenilen seviyede değiliz. Oyuncular da ortaya konan oyun ve skordan memnun değil, yetenekleri fazla fiziksek açıdan eksik olan oyuncularımız var. Oyunculara tek tek baktığımızda üst seviyede oynayacak oyuncular ama rakibe bire birde üstünlük sağlayamadık. Fizik olarak hücum oyuncularımız da bugün istenileni veremedi. Takım olarak sıkıntılarımızı biliyoruz ve gidermek için çalışıyoruz. Ama Trabzonspor olarak en kötü halimizle bile son 2 maçımızı almamız gerekirdi" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Gaziantep FK, Şenol Güneş, Selçuk İnan, Trabzonspor, 3-sayfa, Futbol, Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK - Trabzonspor Berabere - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:16 Erdoğan’dan ABD’de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı
00:25 Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti
23:19 İbre aileye de dönebilir Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici
18:07 Orta doğu alev alev Lübnan’dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti
17:25 Avrupa’da dengeleri sarsacak karar Arnavutluk’ta Bektaşi Devleti kuruluyor Avrupa'da dengeleri sarsacak karar! Arnavutluk'ta Bektaşi Devleti kuruluyor
10:16 Kate Middleton, kemoterapi tedavisinin ardından ilk kez görüntülendi Kate Middleton, kemoterapi tedavisinin ardından ilk kez görüntülendi
10:13 Zincir markette torunu yaşındaki kızı taciz etti O anlar kamerada Zincir markette torunu yaşındaki kızı taciz etti! O anlar kamerada
09:55 Kendilerine alkol almayı reddeden engelli çobana dakikalarca işkence ettiler Kendilerine alkol almayı reddeden engelli çobana dakikalarca işkence ettiler
09:53 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç İmamoğlu’nun hoşuna gitmeyecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyecek
09:51 Metin Arolat’ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk’ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım Metin Arolat'ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk'ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım
09:50 Ali Koç ve Mourinho ile fotoğraf paylaşan Nusret’e Icardi’den eşi benzeri görülmemiş yorum Ali Koç ve Mourinho ile fotoğraf paylaşan Nusret'e Icardi'den eşi benzeri görülmemiş yorum
09:45 Ümraniye’de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
09:37 Patronu tarafından odasına gizli kamera yerleştirilip mahrem görüntüleri çekilen kadın bakıcı 2.78 milyon dolar tazminat kazandı Patronu tarafından odasına gizli kamera yerleştirilip mahrem görüntüleri çekilen kadın bakıcı 2.78 milyon dolar tazminat kazandı
09:32 Bursa’da eğitim uçağı düştü 2 pilot hayatını kaybetti Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
09:18 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 05:02:09. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep FK - Trabzonspor Berabere - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement