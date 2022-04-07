Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

07.04.2022 20:36
Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Ligi'nin 32. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Ligi'nin 32. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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