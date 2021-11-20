Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, şut çalışmasının ardından taktik organizasyonlarla son buldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika saat sürdü.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü Trabzonspor 'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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