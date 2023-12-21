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Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik hazırlıklar yapıldı. Gaziantep FK, yarın İstanbul'a hareket edecek.

Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
21.12.2023 - 23:21,
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 23 Aralık Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik hazırlıklar gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından İstanbul'a hareket edecek.

Kaynak: AA
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