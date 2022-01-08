Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftası konuk olduğu Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Volkan Demirel, "Hakemin kararıyla verilmeyen bir penaltı var. Bence penaltıydı. Eğer penaltıysa Zorbay hocam hakemliği bıraksın, penaltı değilse ben hocalığı bırakacağım." dedi.

Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, yenildikleri için üzgün olduğunu söyledi.

İlk yarıda oyuna fazla giremediklerini kaydeden Demirel, şunları söyledi:

"Daha sonrasında yediğimiz iki golle mağlup duruma düştük. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle oyuna ortak olduğumuzu düşünüyorum ve erken golü bulduk. Daha sonrasında hakemin kararıyla verilmeyen bir penaltı var. Bence penaltıydı. Eğer penaltıysa Zorbay hocam hakemliği bıraksın, penaltı değilse ben hocalığı bırakacağım. Çünkü bizlerde futbolun içinde gelen futbolla büyüyen, az çok sahada futbol bilgisine inandığımız insanlar var, onlarla konuştuk. İlk gol için de aynı şeyi söyleyebilirim. Yapılan bir faul var, çekme var. Oradaki faulü vermiyorsun ama penaltıdan önceki hafif çekmeyi, penaltı iptaline göre faul veriyorsun. Ben tekrar tekrar söylüyorum her yerde de söyleyeceğim. Eğer penaltıysa Zorbay hoca hakemliği bıraksın, değilse de ben hocalığı bırakıyorum. Benim fikrim penaltı. O penaltı verilse şu an daha farklı şeyler konuşurduk ama Zorbay hocam bugün yanlış kararlar vermiştir. Bu kadar faul olmasına karşın sarı kartlarını cebinde tutmuştur. Tabii ki Gaziantep ekibinin de beklentileri vardır. Bu arada kazandıkları için Gaziantep'i tebrik ediyorum hayırlı uğurlu olsun 3 puanları."

Hakemin oyunu kötü yönettiğini ifade eden Demirel, "Bugün maçın gidişatına en büyük etkiyi, penaltıyı vermeyerek yaptı. Çünkü penaltı verdikten sonra kırmızı kartla sonuçlanacak ve sonrasında zaten oyunun hakimi olan bizdik, ona göre de sonuca daha rahat gidebileceğimi düşünüyorum." diye konuştu.