Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük\'ü 3-0 yendi

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Ok
VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli, Ceccherini, Dresevic, Münir Levent Mercan, Shukurov (Dk. 46 Feghouli), Can Keleş, Eysseric (Dk. 60 Paoletti), Rohden (Dk. 82 Nazım Sangare), Güven Yalçın, Lasagna (Dk. 60 Serdar Dursun)
Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, N'Koulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Jevtovic, Ogün Özçiçek (Dk 89 Mirza Cihan), M'Bakata, Markovic (Dk. 54 Maxim), Gradel (Dk. 89 Oğulcan Çağlayan), Draguş (Dk 75 Riascos)
Gol: Dk. 27 Draguş, Dk. 49 Gradel, Dk. 87 N'Koulou (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 29 Lasagna, Dk. 56 Ceccherini, Dk 90+1 Feghouli (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 36 Markovic (Gaziantep FK)
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi.
49. dakikada Gaziantep FK farkı ikiye çıkardı. Kazandığı topla kontratak şansı yaratan Draguş, pasını Gradel'e aktardı. Savunmadan sıyrılan Gradel, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2
50. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük gole çok yaklaştı. Levent Mercan'ın sol taraftan yaptığı orta sonrası Lasagna, altıpas çizgisinde topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
61. dakikada Güven Yalçın'ın sağ taraftan açtığı ortada Paoletti topa kafayla vurdu. Kaleci Nita, meşin yuvarlağı kontrol etti.
68. dakikada Rohden sol taraftan orta açtı. Güven Yalçın, altıpas çizgisi önünde yaptığı kafa vuruşuyla topu auta gönderdi.
87. dakikada Gaziantep ekibi 3. golü buldu. Serbest vuruşu paslaşarak kullanan Maxim, ceza sahası çizgisinin sağ tarafından içeriye orta açtı. Altıpas çizgisinde topa dokunan N'Koulou farkı 3'e çıkardı: 0-3.
Karşılaşma, konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
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