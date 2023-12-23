 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi. Draguş, Gradel ve N'Koulou'nun attığı gollerle Gaziantep FK galibiyete ulaştı.

Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük\'ü 3-0 yendi
23.12.2023 - 18:13,
Abone Ol

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Ok

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli, Ceccherini, Dresevic, Münir Levent Mercan, Shukurov (Dk. 46 Feghouli), Can Keleş, Eysseric (Dk. 60 Paoletti), Rohden (Dk. 82 Nazım Sangare), Güven Yalçın, Lasagna (Dk. 60 Serdar Dursun)

Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, N'Koulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Jevtovic, Ogün Özçiçek (Dk 89 Mirza Cihan), M'Bakata, Markovic (Dk. 54 Maxim), Gradel (Dk. 89 Oğulcan Çağlayan), Draguş (Dk 75 Riascos)

Gol: Dk. 27 Draguş, Dk. 49 Gradel, Dk. 87 N'Koulou (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 29 Lasagna, Dk. 56 Ceccherini, Dk 90+1 Feghouli (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 36 Markovic (Gaziantep FK)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi.

49. dakikada Gaziantep FK farkı ikiye çıkardı. Kazandığı topla kontratak şansı yaratan Draguş, pasını Gradel'e aktardı. Savunmadan sıyrılan Gradel, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

50. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük gole çok yaklaştı. Levent Mercan'ın sol taraftan yaptığı orta sonrası Lasagna, altıpas çizgisinde topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

61. dakikada Güven Yalçın'ın sağ taraftan açtığı ortada Paoletti topa kafayla vurdu. Kaleci Nita, meşin yuvarlağı kontrol etti.

68. dakikada Rohden sol taraftan orta açtı. Güven Yalçın, altıpas çizgisi önünde yaptığı kafa vuruşuyla topu auta gönderdi.

87. dakikada Gaziantep ekibi 3. golü buldu. Serbest vuruşu paslaşarak kullanan Maxim, ceza sahası çizgisinin sağ tarafından içeriye orta açtı. Altıpas çizgisinde topa dokunan N'Koulou farkı 3'e çıkardı: 0-3.

Karşılaşma, konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Gaziantep, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi - Son Dakika


18:28
Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde
18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yakında açıklayacağız' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakında açıklayacağız" diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı
17:41
Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim
17:12
Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı
16:35
Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25
Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02
13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42
Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu

Son Dakika
18:28 Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde
18:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakında açıklayacağız" diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı
17:41 Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim
17:12 Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı
16:35 Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25 Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42 Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33 Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
15:28 Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 18:48:17. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement