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Gaziantep FK, Adana Demirspor karşısında 2-0 öne geçtiği maçta 2 puan kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep FK, Adana Demirspor karşısında 2-0 öne geçtiği maçta 2 puan kaybetti

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonrası yapılan basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü de açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK, Adana Demirspor karşısında 2-0 öne geçtiği maçta 2 puan kaybetti
19.12.2023 - 22:51,
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Süper Lig'in 17'nci haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Skoru koruyamadıklarını belirten Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Bugün olanlardan ötürü kızgınım. Belki sezonun en iyi maçını oynadık. 5-6 net pozisyona girdik. Son anlarda kaçırdığımız golden konuşmak istiyorum. Boş kaleye nasıl atamadığımızı ben de anlamadım. 2-0 öne geçtik. Sanki genç bir takımmış gibi skoru koruyamadık. 1 dakikada 2 gol yemek mümkün değil. Bunun olmaması lazım. Teknik direktör olarak ne yapabilirim ki. Bu hafta pozisyon ve fırsat yakalama anlamında çalıştık. 2 gol attık ve 3 puan cebimizdeydi. 1 dakika içerisinde bunu kaybettik. Bugün sahada bir tane takım vardı. İlk yarı iyi oynadık ve takibe fırsat vermedik. 1 dakikada 2 gol yedik. Sonra tekrar oyuna döndük. Çok rahat atacağımız pozisyonlar vardı ama atamadık. Bugün şunu söyleyebilirim Gaziantep 2 puan kaybetti ve Gaziantep sahada en iyi olan taraftı. Şu an 3 maçımız daha var. Ben buraya geldiğimde ligte kalma sözü vermiştim. Tabi bu 3 maçta yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışacağız. Eğer 20 puanı yakalarsak, transfer dönemi geldiğinde daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Şu anda kırmızı bölgenin üstündeyiz. Buraya geldiğimde herkes Gaziantep FK düşecek olan ilk takım diyordu. Şu an bakın öyle değil. Biz tabi sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çok çalışarak, savaşarak mücadele ederek ligte kalacağımızı düşünüyorum. Bu maçı unutmamız gerekiyor. 3 gün sonra bir maçımız daha var. Oraya gidip puan kazanacağız'" dedi.

SERKAN DAMLA: GERİDEN GELİP BERABERLİK ALMAK MEMNUN ETTİ

Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Serkan Damla ise, "Maçın ilk yarısına bakınca hafta içi çalıştığımız hiç bir şeyi gerçekleştiremedik. Öndeki hareketsizlik geri planda oyuna katkı sağlayamamak. İlk yarı istediğimiz gibi geçmedi. Çalıştığımız yerden duran toptan golü yedik. Gaziantep FK'nın duran toplarda etkili olduğunu biliyorduk. İkinci yarıya değişiklikler yaparak oyuna başladık. Öndeki hareketliliği arttırmak için değişiklikler yaptık. Oyun tam bizim kontrolümüzdeyken yine bir gol yedik. 2-0 dan sonra oyuncularımız iyi reaksiyon verdi. Kenarları kullanarak iyi bir oyun çıkardık. Galip gelmek istiyorduk. Ancak 2-0'dan beraberliğe gelmek ve oyuncularımızın verdiği reaksiyonlar bizi memnun etti. Önümüzdeki maçlarda puanlar alarak yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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