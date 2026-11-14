Gaziantep FK, Volkan Demirel ile anlaşmaya vardı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayırmasının ardından vakit kaybetmeden yeni çalıştırıcısını buldu.

GAZİANTEP FK'DE VOLKAN DEMİREL DÖNEMİ

Kırmızı-siyahlı yönetim, teknik direktörlük görevi için son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran ve bir süredir boşta olan Volkan Demirel ile el sıkıştı. Yapılan görüşmelerin ardından taraflar 1,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Kulübün, 45 yaşındaki teknik adamı kısa süre içinde resmen duyurması bekleniyor.

GÖREVE ZORLU SÜREÇTE BAŞLIYOR

Ligde geride kalan 11 haftada topladığı 8 puanla küme düşme hattında bulunan Gaziantep FK, milli arayı yeni teknik direktörüyle değerlendirecek. Volkan Demirel yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, milli aranın dönüşünde deplasmanda Gençlerbirliği ile kritik bir maça çıkacak.