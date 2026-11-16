Gaziantep FK\'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel oldu

Gaziantep FK'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Volkan Demirel, Gaziantep FK'nin teknik direktörlüğüne getirildi. Kulüp Başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu imza töreninde, 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma resmileşti. Demirel'in yeni takımıyla ilk sınavı 21 Kasım Cumartesi, eski takımı Gençlerbirliği ile deplasmanda oynanacak maç olacak.
Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Volkan Demirel ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
1.5 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI
Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni teknik direktörü Volkan Demirel oldu. Gaziantep ekibi, Volkan Demirel ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Volkan Demirel ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerimiz Bülent İngeç, Memik Yılmaz, Cuma Kıratlı ve Oğulcan Ardoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, Teknik Direktörümüz Volkan Demirel resmi sözleşmeye imza attı. Yeni teknik direktörümüz Volkan Demirel'e kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
İLK SINAVI ESKİ TAKIMINA KARŞI
Volkan Demirel, yeni takımıyla ilk maçına 21 Kasım Cumartesi günü eski takımı Gençlerbirliği'ne karşı deplasmanda çıkacak.
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