Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak haftanın açılış karşılaşmasını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Son lig maçında deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Gençlerbirliği, haftaya 11 puanla 14. sırada girdi.

Alman teknik direktör Bernd Storck yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, bu sezon iç sahada oynadığı 6 lig maçında 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Gençlerbirliği, ligin ikinci haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın dışında ligdeki tüm puanlarını Eryaman Stadı'nda topladı.

Başkent ekibi, Gaziantep FK'yi konuk ettiği son 3 Süper Lig maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Geçen sezon iki dönemde Gençlerbirliği'ni çalıştıran teknik direktör Volkan Demirel, yeni takımı Gaziantep FK'nin başındaki ilk maçına başkentte çıkacak.