Gaziantep FK, yarın Göztepe'yi ağırlayacak - Son Dakika
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Gaziantep FK, yarın Göztepe'yi ağırlayacak

22.04.2022 09:48
Gaziantep FK, yarın Göztepe'yi ağırlayacak

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da sarı-kırmızılı ekibi ağırlayacak Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 33 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik, 14 mağlubiyet alarak 41 puan topladı.

Takımda sakatlığı bulunan Hamza Mendyl, Torgeir Borven, Steven Caulker ve kart cezalısı Doğan Erdoğan yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

İç sahada 1 yenilgisi var

Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda sadece Adana Demirspor'a mağlup oldu ve topladığı 41 puanın 35'ini seyircisi önünde elde etti.

Güneydoğu ekibi, iç sahada çıktığı 16 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Bu müsabakalarda rakip fileleri 31 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 15 gol gördü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, yarın Göztepe'yi ağırlayacak - Son Dakika


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