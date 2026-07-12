Gaziantep FK Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Salonda ısınma hareketleriyle başlayan antrenman güç ve kuvvetlendirme çalışmalarıyla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
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