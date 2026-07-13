Gaziantep FK Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde başlayan antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.
Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmaları ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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