Gaziantep FK, yeni sezona çift antrenmanla hazırlanıyor - Son Dakika
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Gaziantep FK, yeni sezona çift antrenmanla hazırlanıyor

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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi Bolu'da çift antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı ve ardından top sürme, pas, kuvvet ve istasyon çalışmaları yaptı. Gaziantep FK, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek ve yarın oynayacağı hazırlık maçının ardından Bolu kampını tamamlayacak.

17.07.2024 13:44
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- Gaziantep FK, günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanıyor

BOLU - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu hazırlıklarını kamp yaptığı Bolu'da sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde yapılan antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-siyahlılar, yaklaşık 1.5 saat süren idmanda top sürme, pas, kuvvet ve istasyon çalışmaları üzerinde durdu.

Gaziantep FK, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın oynayacağı hazırlık maçının ardından Bolu kampını tamamlayacak.

Kaynak: İHA

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