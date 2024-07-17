Gaziantep FK, yeni sezona çift antrenmanla hazırlanıyor

- Gaziantep FK, günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanıyor
BOLU - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu hazırlıklarını kamp yaptığı Bolu'da sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde yapılan antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-siyahlılar, yaklaşık 1.5 saat süren idmanda top sürme, pas, kuvvet ve istasyon çalışmaları üzerinde durdu.
Gaziantep FK, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın oynayacağı hazırlık maçının ardından Bolu kampını tamamlayacak.
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