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Gaziantep FK, Adana Demirspor karşısında 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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Gaziantep FK, Adana Demirspor karşısında 2-2 berabere kaldı

Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica, Yukatel Adana Demirspor maçında üç puanı kaybettiklerini söyledi. Sumudica, takımının iyi bir performans sergilediğini ancak bir dakikada yedikleri 2 golle galibiyeti kaçırdıklarını belirtti.

Gaziantep FK, Adana Demirspor karşısında 2-2 berabere kaldı
19.12.2023 - 23:15,
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'de teknik direktör Marius Sumudica, üç puanın ceplerinde olduğunu ancak bir dakikada 2 gol yiyerek bunu kaybettiklerini söyledi.

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda oyunu tamamen kontrol ettiklerini ifade etti.

Sezonun en iyi oyunlarından birini oynadıklarını ancak bir dakikada 2 gol yiyerek galip gelemediklerini dile getiren Sumudica, şu değerlendirmede bulundu:

"Oyuncularıma kızgınım. Belki sezonun en iyi maçını oynadık. 5-6 tane çok net pozisyona girdik. 2-0 öne geçtik. Ama bunu koruyamadık. Bir dakikada 2 gol yemek mümkün değil. Bunun olmaması lazım. Ben ne yapabilirim ki. Üç puan cebimizdeydi aslında, bir dakika içinde bunu kaybettik. İlk yarıda oyunu çok iyi kapattık, rakibe hiç fırsat vermedik. Sonra tekrar oyuna döndük, Riascos gol pozisyonunda atamadı. Bugün şunu söyleyebilirim, Gaziantep 2 puan kaybetti. Bugün en iyi olan taraf bizdik. Buraya geldiğimizde 'Bu takım ligde kalacak.' dedim. Önümüzdeki üç maçta yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. 20 puanı yakalarsak, yani 4 puan daha alırsak daha sonra yeni gelen transferlerle takım daha iyi olacak. Şu an düşme potasının üstündeyiz."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gaziantep FK, Adana Demirspor karşısında 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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