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Gaziantep Futbol Kulübü, Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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Gaziantep Futbol Kulübü, Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor'u konuk ettiği maçta karşılıklı atılan gollerle 2-2 berabere kaldı. Arda Kızıldağ ve Lazar Markovıc'in golleriyle öne geçen Gaziantep FK, Emre Akbaba ve Akintola'nın golleriyle skoru eşitledi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı
19.12.2023 - 22:05,
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Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 2-2 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Dragus'un pasıyla sıfıra inen Mustafa'nın kale önüne çevirdiği topa rakip savunma ters dokununca meşin yuvarlak üst direkten kornere çıktı.

54. dakikada Gaziantep'in sol kanattan paslaşarak kullandığı kornerde ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Markovıc'in uzak köşeye plasesi ağlarla buluştu. 2-0

71. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Akintola'nın pasında Barasi'nin şutu kaleci Nita'dan döndü, dönen topu tamamlayan Emre Akbaba farkı bire indirdi. 2-1

72. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ceza sahasına derin pasında topla buluşan Akintola'nın, kaleciyi çalımladıktan sonra çektiği şut ağlarla buluştu ve skoru eşitledi. 2-2

82. dakikada Svensonn'un ortasına Akintola'nın sol ayağıyla vuruşu üstten auta çıktı.

89. dakikada M'Bakata'nın arka direğe ortasına Riascos'un kafa vuruşunu kaleci Mehemmedeliyev güçlükle kurtardı.

Hakemler: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Kamil Çetin

Gaziantep FK : Florin Nıta, Salem M'bakata, Papy Djilobodji, Nıcolas N'koulou, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç, Marko Jevtovic, Ogün Özçiçek, Lazar Markovic (Brayan Riascos dk. 76), Max Gradel, Denis Dragus (Oğulcan Çağlayan dk. 82)

Yedekler: Batuhan Şen, Ertuğrul Ersoy, Junior Morais, Furkan Soyalp, Onurhan Babuşcu, Mirza Cihan, İlker Karakaş, Albian Ajetı

Teknik Direktör: Marıus Sumudıca

Adana Demirspor: Shahrudin Mehemmedeliyev, Jonas Svensson, Semıh Güler, Pape Cısse, Yusuf Erdoğan, N'diaye (Edouard Mıchut dk. 46), Benjamin Stambouli, Yusuf Sarı (Luis Nanı dk. 90), Belhanda (Babajide Akintola dk. 46), Emre Akbaba (Tayfun Aydoğan dk. 86), M'baye Niang (Yusuf Barasi dk. 46)

Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, İzzet Çelik, Abdulsamet Burak, Dorukhan Toköz

Teknik Direktör: Serkan Damla

Goller: Arda Kızıldağ (dk. 17) Lazar Markovıc (dk. 54) (Gaziantep FK), Emre Akbaba (dk. 71), Akintola (dk. 72)

Sarı kartlar: N'diaye (Adana Demirspor) Sumudica (Gaziantep FK) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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