Gaziantep Futbol Kulübü, Kenan Kodro'yu kadrosuna kattı - Son Dakika
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Gaziantep Futbol Kulübü, Kenan Kodro'yu kadrosuna kattı

Gaziantep Futbol Kulübü, Ferencvaros forması giyen Bosnalı forvet Kenan Kodro'yu kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Kulüp, Kodro ile resmi sözleşme imzaladı. Kenan Kodro, güçlü fiziği ve golcülüğüyle tanınan bir futbolcudur. Gaziantep FK ayrıca bir günde 3 transfer gerçekleştirdi.

30.07.2024 21:23
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Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Ferencvaros forması giyen Bosnalı forvet Kenan Kodro'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Ferencvaros forması giyen Bosna Milli Takımı forvetlerinden Kenan Kodro'nun kiralanması konusunda kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya vardı. Yeni transfer 31 yaşındaki Kenan Kodro, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı.

Kenan Kodro kimdir?

İspanya'nın Donostia- San Sebastian kentinde dünyaya gelen yıldız golcü, futbola Real Sociedad alt yapısında başladı. 1.88 cm boyundaki Kenan, 2012 yılında CD Lagun Onak takımında kiralık olarak forma giydi, 2014 yılında Asasuna takımına transfer oldu. Kopenhag ve Athletic Bilbao gibi kulüplerde de forma giyen başarılı golcü, güçlü fiziğinin yanı sıra hava toplarındaki hakimiyetiyle ve bitiriciliğiyle adından söz ettirmeyi başardı. Daha sonra sırasıyla Real Valladolid, Fehervar ve son olarak Ferencvaros formalarını giyen başarılı golcü, kariyerinde 356 maça çıkarken 94 kez de gol sevinci yaşadı ve 17 kez asist yapma başarısı gösterdi. Son üç sezonda tam 48 kez gol sevinci yaşayan yıldız futbolcu, Bosna Hersek Milli Takım formasını da 15 kez terletirken, 2 kez de gol sevinci yaşadı.

Gaziantep FK'dan bir günde 3 transfer

Öte yandan teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü, bir günde 3 transfere imza attırarak dikkatleri üzerine çekti. Gaziantep ekibi, gün içinde sırasıyla İspanyol stoper Enric Saborit, sol bek Stephan Bitok ve son olarak da Boşnak forvet Kenan Kodro'yu kadrosuna kattığını açıkladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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