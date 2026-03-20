Gaziantep Gençlikspor Play-off Hedefli

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde tarihinde ilk kez mücadele eden ve kalmayı garantileyen Gaziantep Gençlikspor'da gelecek sezonun hedefini "play-off" belirlendi.

Efeler Ligi'nde "kalıcı olmak" hedefiyle sezona başlayan Gaziantep Gençlikspor, 25 maçta 8 galibiyet 17 mağlubiyet alarak 21 puanla 10. sıraya yerleşti.

İnişli çıkışlı sergilediği grafik nedeniyle play-off potasının gerisinde kalan Güneydoğu temsilcisi, ligden ihraç edilen Cizre Belediyespor'un ardından Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'un veda etmesiyle 1 hafta öncesinden ligde kalmayı garantiledi.

"Hedefimize ulaştık"

Takımın başantrenörü Ali Bağcı, AA muhabirine hedefe ulaştıklarını söyledi.

Ligde kaldıkları için mutlu olduklarını belirten Bağcı, "Çok şükür bunu başardık, zorlu maçlar oynadık. Deplasmandaki Fenerbahçe galibiyetimiz olayı perçinledi. Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz. İnşallah önümüzdeki yıl takımımızı biraz daha güçlendirerek, hedefimizi ve çıtayı bir üste çıkartarak yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

Ligde kolay takım olmadığını takımların birbirini yenebildiğini aktaran Bağcı, "Biz lige çok geç başladık, bunun dezavantajını zaman zaman yaşadık. Maç kaybettiğimiz bölümlerde oyuncularımızın yaşadığı sakatlıklar var. O dönem bizim oyuncu rotasyonumuz da yoktu. Sonradan transfer takviyelerimiz oldu. Daha iyi maçlar çıkardık. Seneye inşallah Efeler Ligi heyecanını şehrimize daha güçlü bir ekiple yaşatacağız ve play-off hedefiyle devam edeceğiz." diye konuştu.

"Önemli galibiyetler aldık"

Oyunculardan Deniz İvgen, ligde kaldıkları için mutlu olduklarını aktardı.

Önemli galibiyetler aldıklarını dile getiren İvgen, "Biz büyük bir çaba gösterdik ve önemli galibiyetler aldık. Halkbank, Fenerbahçe gibi takımlar karşısında galip geldik. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. İyi bir grup oluşturduk ve ligde kalmayı başardık." ifadelerini kullandı.