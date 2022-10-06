Gaziantep haber! Gaziantep FK, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Gaziantep haber! Gaziantep FK, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

06.10.2022 21:22
Gaziantep haber! Gaziantep FK, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep haber: Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir saat 20 dakika sürdü.

Isınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.

Bu çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

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Kaynak: AA

Adana Demirspor, Gaziantep FK, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep haber! Gaziantep FK, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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