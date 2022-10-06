Gaziantep haber! Gaziantep FK, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir saat 20 dakika sürdü.
Isınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.
Bu çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.
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