Gaziantep haberi! Gaziantep FK-Adana Demirspor maçının ardından - Vincenzo Montella - Son Dakika
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Gaziantep haberi! Gaziantep FK-Adana Demirspor maçının ardından - Vincenzo Montella

07.10.2022 22:52

Gaziantep spor haberi | Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, üç puan alamadıkları için üzgün olduklarını ama iyi bir performans ortaya koyduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, üç puan alamadıkları için üzgün olduklarını ama iyi bir performans ortaya koyduklarını söyledi.

Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, maça etkili başladıklarını ve oyuncuların ortaya koyduğu performanstan memnun kaldığını belirterek, "Maçı analiz ederken çok iyi performans gösterdik, zor bir deplasmandı. Çok fazla pozisyon bulduğumuz ama değerlendiremediğimiz aksiyonlarımız var. İlk yarıda çok basit şekilde öne geçebilirdik. İkinci yarıda golden sonra ikinci golü bulabilir ve maçı kapatabilirdik. Sonrasında rakip 10 kişi kaldı. Bizde gol yedikten sonra biraz duraksama yaşadık. Genel olarak çok iyi performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. Tabii üç puan alamadığımız için üzgünüz. Çünkü rakip 10 kişi kaldığında bir kaç pozisyon bulduk net bir şekilde. Rakibe genel olarak net bir pozisyon vermedik, gol haricinde." ifadelerini kullandı.

Montella, hakemin maçın sonuna ilave ettiği dakikayı eleştirerek, "Maçın ikinci yarısında iki tane net 6 dakika geçmiş oynanmayan bir dakika var. Neden sadece 6 dakika uzatma veriliyor. Bunları anlamakta zorluk çekiyorum." diye konuştu.

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Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı Vincenzo Montella: '3 puan alamadığımız için çok üzgünüz' Vincenzo Montella: '3 puan alamadığımız için çok üzgünüz'
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep haberi! Gaziantep FK-Adana Demirspor maçının ardından - Vincenzo Montella - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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