2026 Türkiye Drift Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı, Gaziantep'te yapılacak.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyona ilk kez Gaziantep'te düzenlenecek.
Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi Gazi Pisti'ndeki yarış, 24 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.
Profesyonel drift araçlarının kapı kapıya mücadelesi, saat 10.00'da antrenman turlarıyla başlayacak.
Saat 12.30'daki seyirci padok ziyaretinin ardından 15.30'da eleme eşleşmelerine geçilecek.
Son Dakika › Spor › Gaziantep'te Drift Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?