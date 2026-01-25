Gaziantep'te spor, sanat, bilim ve kardeşlik aynı sahnede buluşuyor - Son Dakika
Gaziantep'te spor, sanat, bilim ve kardeşlik aynı sahnede buluşuyor

Gaziantep\'te spor, sanat, bilim ve kardeşlik aynı sahnede buluşuyor
25.01.2026 16:20  Güncelleme: 16:22
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, spor, sanat, bilim ve kardeşliği bir araya getiren bir ödül töreni düzenliyor. Ödüller, Gazi Oyunları'nda başarılı olan sporculara ve TEKNOFEST'te başarılı sonuç elde eden gençlere verilecek. Ayrıca, 'Kardeşlik Destanı' gösterisi ile birlik ve dayanışma temaları sahneye taşınacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gaziantep'n Genç Yıldızları Ödül Töreni'nde spor, sanat, bilim ve kardeşlik aynı sahnede buluşuyor.

Kentte düzenlenecek programda, Gazi Oyunları'nın tamamlanan branşlarında dereceye giren sporculara ve TEKNOFEST'te başarılı sonuç elde eden gençlere ödülleri takdim edilecek. Ayrıca "Kardeşlik Destanı" isimli gösteri izleyiciyle buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan "Kardeşlik Destanı" gösterisi, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te Kamil Ocak Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Ortak tarih, kültür ve birlik duygusunu sanat aracılığıyla yansıtmayı hedefleyen gösteride, kardeşlik ve dayanışma temaları koreografi, müzik ve sahne anlatımıyla bütüncül bir anlatım diliyle aktarılacak.

Programda, Gazi Oyunları çerçevesinde farklı branşlarda başarı elde eden sporcular yer alacak. Tamamlanan branşlarda dereceye giren sporculara ödüllerinin takdim edileceği organizasyonda, sporun birleştirici gücüne vurgu yapılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu programla spor, sanat, bilim ve toplumsal birlikteliği aynı sahnede buluşturarak kentin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunmayı sürdürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Teknofest, Gaziantep, Kültür, Bilim, Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep'te spor, sanat, bilim ve kardeşlik aynı sahnede buluşuyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Gaziantep'te spor, sanat, bilim ve kardeşlik aynı sahnede buluşuyor - Son Dakika
